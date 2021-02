Recent, in mediul online, Adela Popescu (34 de ani) a dezvaluit ca artista Anna Lesko (42 de ani) a facut un gest emoționant pentru ea. In prezent, Adela este insarcinata in cinci luni cu cel de-al treilea fiu. Prezentatoarea TV și soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Valcan (44 de ani), mai au impreuna doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Anna Lesko, gest induioșator pentru Adela Popescu in timpul sarcinii: „M-a super impresionat” Pe Instagram, Adela a marturisit ca a fost impresionata de gestul pe care Anna l-a facut pentru ea. „Ieri i-am comentat Annei Lesko la o postare pe Insta…