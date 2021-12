Stiri pe aceeasi tema

- Testele rapide din saliva neambalate individual , cumparate prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate pentru a fi folosite in școli, nu incalca legea, a transmis Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pentru NewsWeek Romania . Testele de saliva pentru depistarea COVID-19…

- Astazi seara la ora 18:30 au sosit in școli testele de saliva mult promise. In niște cutii mari de carton in care se gasesc 50 de bețișoare intr-o punga, 50 de capacele intr-o punga, 50 de flacoane intr-o punga, 50 de pliculețe cu substanța intr-o punga. Fara instrucțiuni, fara prospect.Noaptea minții!!!!…

- Testele de saliva au ajuns in școli in cutii mari de carton in care se gasesc 50 de bețișoare intr-o punga, 50 de capacele intr-o punga, 50 de flacoane intr-o punga, 50 de pliculețe cu substanța...

- Astazi seara la ora 18:30 au sosit in școli testele de saliva mult promise. In niște cutii mari de carton in care se gasesc 50 de bețișoare intr-o punga, 50 de capacele intr-o punga, 50 de flacoane intr-o punga, 50 de pliculețe cu substanța intr-o punga. Fara instrucțiuni, fara prospect.Noaptea minții!!!!…

- Testele de saliva au ajuns in școli in cutii mari de carton in care se gasesc 50 de bețișoare intr-o punga, 50 de capacele intr-o punga, 50 de flacoane intr-o punga, 50 de pliculețe cu substanța intr-o punga. „Fara instrucțiuni, fara prospect. Noaptea min

- Senatorul USR Ștefan Palarie a publicat vineri seara, pe pagina sa de socializare imagini cu testele de saliva ajunse intr-o școala. „Astazi seara la ora 18:30 au sosit in școli testele de saliva mult promise. In niște cutii mari de carton in care se gasesc 50 de bețișoare intr-o punga, 50…

- Testele noninvazive sunt singura soluție posibila in școli, acceptata de parinți și care elimina problema personalului medical insuficient, dupa cum apreciaza ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Potrivit șefului Educației, daca se insista pe teste care sa necesite personal medical pentru administrare,…

- Florin Citu a declarat, intrebat luni in ce stadiu este achizitia testelor de saliva pentru scoli, ca Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania trebuie sa se grabeasca sa le omologheze. „Noi le achizitionam, dar in continuare vad ca lucrurile sunt tergiversate acolo…