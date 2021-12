Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi miercuri, 1 Decembrie, in Capitala, anunța meteorologii. Cerul va fi variabil, iar valorile termice vor atinge maxime de 10 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administratia Nationale de Meteorologie. De cealalta parte, in vigoare se afla o atentionare Cod galben de intensificari…

- VREMEA in ALBA pana duminica: Se incalzește ușor. Prognoza meteo de weekend, 15-17 octombrie, in localitați din județ Vremea se incalzește ușor la finalul acestei saptamani in județul Alba. Vor fi maxime de 12 – 13 grade Celsius. Cerul va fi mai mult innorat. Noaptea, vor fi temperaturi minime apropiate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat, vineri, prognoza pe patru saptamani. Vremea se anunta schimbatoare in luna octombrie, cu temperaturi scazute, ceata, bruma, dar si zile insorite, desi temperaturile medii lunare vor fi mai mici cu 5 – 7 grade Celsius decat in septembrie. In saptamana…

- Meteorologii anunța o luna octombrie cu temperaturi specifice anotimpului, atat noaptea cat și ziua. Totodata, vom avea parte și de cateva zile de vara autentica in care valorile maxime vor urca chiar și pana la 38 de grade Celsius. Temperaturile “estivale” se vor datora unui aer tropical care va patrunde…

- Prognoza METEO pentru aceasta saptamana: VREMEA se schimba radical și se anunța frig și ploi insemnate Prognoza METEO pentru aceasta saptamana: VREMEA se schimba radical și se anunța frig și ploi insemnate Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca…

- Sambata, vremea se va mentine frumoasa si se va incalzi usor in cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat.Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 30 de grade. Izolat, dimineata, in nord si in centru vor fi conditii de…

- Vineri, meteorologii anunța cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi cel mult 22 de grade Celsius, la Balți 23, iar la Orhei cu unul mai mult. 23 de grade se vor inregistra și la Tiraspol. La Leova sunt prognozate 25 de grade Celsius, la Comrat 26, iar la Cahul, 27.