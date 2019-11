Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi rece in sudul, centrul si estul tarii, chiar deosebit de rece in Moldova si estul Transilvaniei, vor fi temperaturi negative in urmatoarele 24 de ore, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Pana sambata dimineata la ora 10:00, in Carpatii Meridionali si Orientali precum si…

- Vineri, se raceste semnificativ, iar in jumatatea de est a țarii, cu deosebire in Moldova, temperaturile vor cobori sub cele normale ale aceastei date. Va ploua in sudul și centrul tarii, local in est și in nord, și pe suprafețe mici in rest. In Oltenia și in Muntenia, izolat cantitatile de precipitații…

- Vantul din ultima perioada a scazut in intensitate. Joi vremea ramane inchisa cu cerul acoperit de nori. In regiunile din jumatatea de vest a țarii se mențin ploile pentru o scurta perioada de vreme. In Oltenia și Muntenia, mai ales in zona deluroasa cantitatea de precipitații poate atinge 20-21 de…

- METEO. Vreme anormal de calda in urmatoarele zile. Luni, 14 octombrie, vremea va fi placuta in cea mai mare parte a țarii. Maximele se vor situa intre 17 grade pe litoral și 28 de grade in zonele de deal. Dupa lasarea nopții, vor aparea nori și ceața in est și in sud-est. Vantul va adia ușor in toate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o infomare meteorologica de vreme deosebit de rece, ninsori la munte si precipitatii mixte in zonele subcarpatice, valabila de duminica, de la ora 12.00 si pana marti dimineata, la ora 10.00. Meteorologii avertizeaza ca pana marti dimineata, vremea…

- ANM a emis o informare de ploi valabila, in mare parte din țara, pana sambata dimineața, dar și un cod galben de precipitații valabil in județele Tulcea și Constanța. Pana marți. Vremea se menține rece in toata țara pana marți, cel puțin, avertizeaza meteorologii. Potrivit informarii Administrației…

- Toamna incepe sa se faca simțita in tot mai multe regiuni ale țarii, anunța meteorologii. Vantul va sufla cu intensificari in sud, in Transilvania, Moldova, Oltenia si Muntenia, unde la rafala poate atinge 45 de km/h. Maximele termice vor fi cuprinse intre 18 in Transilvania si 30 de grade…

- Vremea va fi azi instabila si in racire accentuata mai ales in sudul, estul si centrul tarii, unde va ploua in averse insotite de descarcari electrice si grindina iar cantitatile de apa vor fi insemnate, de peste 20 l/mp. Vantul va sufla cu intensificari in sud, in Transilvania, Moldova, Oltenia si…