Vremea de primavara va continua sa fie prezenta pe parcursul acestei saptamani in majoritatea regiunilor, insa de saptamana viitoare valorile termice vor scadea si ajung la cele apropiate de normalul calendaristic, timp in care probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata in aproape intreg intervalul de prognoza, reiese din datele publicate, luni, de Administratia