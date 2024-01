Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de racire a vremii continua și in București. Temperaturile maxime vor fi in jurul a 2 grade. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o prognoza speciala pentru Capitala.Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in perioada 08.01.2024 ora 09:00 - 09.01.2024 ora 10:00, vremea…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 02.12.2023 ORA 12:00 - 03.12.2023 ORA 08:00Vremea va fi mult mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 18 grade, iar cea minima va fi de 7...9…

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…

- Meteorologii anunța schimbari majore in condițiile meteorologice pentru București, odata cu apropierea weekend-ului. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie, zilele de sambata și duminica vor aduce un val de frig și precipitații variate asupra Capitalei, dar și in…

- Vreme rea anunța meteorologii și in Capitala in acest sfarșit de saptamana. Daca astazi, maximele ating 15 grade Celsius, sambata valorile termice scad accentuat. Va ploua abundent, iar in cursul nopții precipitațiile se vor transforma in ninsoare.

- In noaptea de sambata spre duminica vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare in Capitala, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, emise vineri, 17 noiembrie, de Administrația Naționala de Meteorologie.Incepand de vineri seara, ora 20:00, si pana sambata, ora 08:00, cerul va avea innorari…

- PROGNOZA SPECIALA pentu București PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 19.11.2023 ORA 10:00Administrația Naționala de Meteorologie anunța o schimbare radicala a vremii in Capitala pentru acest sfarșit de saptamana. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 17.11.2023 ORA 20:00 - 18.11.2023 ORA 08:00 Potrivit…

- Vremea va deveni instabila in Bucuresti in urmatoarele zile, cu perioade cu cer noros si probabilitate de ploi, conform prognozei publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).