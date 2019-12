Stiri pe aceeasi tema

- Alina Serban, meterologul Administratiei Nationale de Meteorologie, anunta ca, incepand de sambata, odata cu intrarea in Romania a unei mase de aer cald, se incalzeste semnificativ, mai ales in zonele...

- Vremea in weekend se schimba radical și pare sa scapam de frigul care a pus stapanire pe Romania. Daca pentru ziua de joi, meteorologii au emis alerta meteo de ploi și vant, iar la munte a nins, iata ca incepand de vineri, vremea se amelioreaza in toata țara. Temperaturile vor fi in crestere…

- Frigul incepe sa puna stapanire pe Romania, prima data in vestul, nord-vestul si nordul tarii, dupa care va cuprinde, de marti, toate regiunile. Valorile termice vor marca o scadere la nivelul intregii tari, ajungand in unele regiuni sa se situeze sub valorile datei din calendar. La munte sunt asteptate…

- Vremea frumoasa va mai tine pana la sfarsitul acestei saptamani. Temperaturile vor incepe sa scada de la inceputul saptamanii viitoare, iar precipitatiile pun stapanire pe toate regiunile, semn ca iarna se apropie.

- Prognoza meteo pentru intervalul 7-13 octombrie. Vremea se schimba radical in comparație cu saptamana antetioara. Temperaturile ajung la normalul acestei perioade. ANM, vremea pe regiuni in Romania.

- Vremea se schimba radical, din nou, in Romania. De la temperaturile de vara, de astazi, vom trece in numai 48 de ore la o atmosfera ca de luna noiembrie. Va fi frig, va ploua in mare parte a țarii, iar pe creste va ninge și va bate vantul cu putere, au explicat meteorologii de la Administrația Naționala…

- Vremea se va incalzi in urmptoarele trei zile pana la valori de peste 30 de grade, insa de la mijlocul saptamanii se instaleaza frigul. Un nou val de aer polar pune stapinire pe Romania. De miercuri, ploi puternice apar in jumatatea de nord-vest a tarii. De altfel, precipitatii insemnate vor lovi toata…

- Meteorologii anunța ca o masa de aer polar va traversa Romania incepand de marți, cand se va raci in jumatatea de Nord a țarii. De miercuri, racirea se va simți și in partea de Sud, iar de joi sunt așteptate temperaturi negative și bruma in depresiuni, anunța MEDIAFAX.Citește și: Profeția…