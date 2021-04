Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se menține rece saptamana urmatoare in județul Alba. Sunt anunțate și cateva ploi și ninsori. Temperaturile maxime vor varia intre valori de 5 – 14 grade in zonele mai joase, respectiv 0 și 10 grade la munte. Minimele vor fi sub zero grade Celsius la munte și intre -6 și 2 grade la șes. […] Citește…

- Vremea se incalzește din nou spre finalul acestei saptamani, insa sunt anunțate și cateva ploi și ninsori in județul Alba. Temperaturile vor urca pana la valori de 15 grade Celsius, duminica, in zonele mai joase și 7 grade la munte. Posibile ninsori vor fi la Arieșeni și Oașa. Va prezentam condiții…

- Temperaturile incep sa creasca din nou saptamana viitoare, in județul Alba. Va fi in continuare frig noaptea și dimineața. Spre finalul intervalului 8-14 martie este posibil sa fie cateva ploi, respectiv ninsori la munte. Temperaturile maxime vor fi de 12-13 grade Celsius in zonele mai joase și 5-9…

- Informarea meteorologica valabila de vineri, ora 14.00 pana sambata ora 16.00 se refera la racirea accentuata, precipitații mixte, intensificari ale vantului, ninsori viscolite la munte. In acest interval, vremea se va raci accentuat, la inceput in nordul și nord-vestul țarii, iar sambata…

- In urmatoarele doua zile, mai ales in partea de nord si nord vest a tarii, vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, caracterizand o vreme deosebit de rece pentru perioada din calendar, mai ales pe parcursul noptii, a precizat directorul ANM, Elena Mateescu, la un post TV.In estul Transilvaniei…

- Vremea va intra din nou intr-un proces de racire. De la 20 de grade vom trece la temperaturi modeste și ger in depresiuni. Precipitațiile se vor inmulți, iar vantul va prinde putere in majoritatea regiunilor. Elena Mateescu, director ANM, a spus la Digi24 ca aceste oscilații de temperatura sunt din…

- Adiminstrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori, lapovița și depuneri de polei. Avertismentul meteo intra in vigoare de vineri seara și este valabil pana sambata la ora 18.00 Temperaturile vor ajunge chiar la -4 grade Celsius. „In nordul, nord-estul și local in centrul…

- METEO. Dupa viscol, vine caldura! Temperaturile ajung la 10-12 grade in weekend. Dupa codurile portocaliu și galben de ninsori viscolite și avertizarea de vant puternic din ultimele, vremea se va incalzi semnificativ in weekend, potrivit meteorologilor. Avertizarile meteo expira la ora 10.00, apoi vremea…