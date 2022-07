Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece printr-o perioada in care deficitul de precipitatii este unul semnificativ, iar semnalele sunt in continuare ca situatia nu se va schimba, ceea ce va face cu siguranta ca acest an agricol sa fie unul dintre cei mai secetosi din istorie, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, directorul…

- Romania trece printr-o perioada in care deficitul de precipitatii este unul semnificativ, iar semnalele sunt in continuare ca situatia nu se va schimba, ceea ce va face cu siguranta ca acest an agricol sa fie unul dintre cei mai secetosi din istorie, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES,…

- Romania trece printr-o perioada in care deficitul de precipitatii este unul semnificativ, iar semnalele sunt in continuare ca situatia nu se va schimba. Acest an agricol va fi unul dintre cei mai secetosi din istorie, spune directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena…

- Guvernul Ungariei a decretat stare de urgenta si a aprobat un plan de masuri care cuprinde sapte puncte. Ca parte a acestor masuri, de la 1 august, guvernul va asigura tarifele reduse pentru gaze naturale si curent electric livrate populatiei doar pana la nivelul unui consum mediu – a anuntat, miercuri,…

- EU leaders have granted Ukraine and Republic of Moldova candidate status, marking a key point on the countries’ journeys to possible EU membership, according to Politico. The decision came on Thursday evening during a two-day European Council meeting in Brussels. Both countries applied for membership…

- Seceta instalata deja in zone precum Moldova, Dobrogea și Muntenia, alaturi de lipsa precipitațiilor in perioada urmatoare vor crea probleme serioase nu doar la culturile inființate in toamna, ci și la cele de primavara, susține Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…