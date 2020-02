Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi, ninsori la munte si viscol puternic. Codul galben vizeaza 27 de judete si este in vigoare pana la ora 23.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, o informare meteo și alerte cod galben. In urmatoarele ore, vremea se va schimba radical in toate regiunile. Zonele montane vor fi afectate de viscol, iar in județele din Moldova vantul va bate cu pana la 75 km/ora.

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit informarea de ploi puternice si lapovita, pana joi. De asemenea, meteorologii au anuntat cod galben de ninsori si viscol pentru zona montana din 17 judete. The post Cod galben de ninsori si viscol in 17 judete. Alerta de vreme severa pana in ziua de…

- Craciunul vine cu temperaturi de pana la 16 grade si ploi in majoritatea regiunilor tarii, potrivit prognozei pana pe 29 decembrie emise de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM). Zapada va fi doar la munte, unde va ninge local si destul de rar. Dupa Craciun, temperaturile scad semnificativ, semn…

- Luna decembrie se caracterizeaza printr-o gama variata de fenomene meteorologice, respectiv ninsoare, viscol si ceata persistenta, iar valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata…

- Vremea se racește drastic la inceputul acestei saptamani, cand sun așteptate și ninsori in anumite zone ale țarii, insa Moș Nicolae ne va aduce vreme frumoasa, caci dupa 6 decembrie temperaturile din termometre vor crește ușor, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.

- Primele ninsori sunt așteptate la sfarșitul lunii noiembrie. Meteorologii anunța iarna grea, cu zapada din abudența și viscol puternic. Potrivit estimarilor realizate de meteorologii realizate de Administrația Naționala de Meteorologie, in Romania, in aceasta iarna, sunt așteptate episoade de vreme…

- Iarna acestui an va aduce zapada din abundența in Romania și sunt așteptate și episoade de vreme severa, precum ger, viscol și ninsori abundente, potrivit estimarilor realizate de meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).