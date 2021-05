Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, astazi, 9 aprilie, suma de 88.689.138,95 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 206 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) ia noi masuri pentru accelerarea procesului de inregistrare sistematica a proprietaților imobiliare din Romania. Astfel, ANCPI a majorat sumele decontate pentru lucrarile de cadastru general, in funcție de gradul de acoperire a terenurilor…

- In perioada 5-16 aprilie 2021, se deruleaza evenimentele de consultare online cu privire la Strategia naționala de reducere a riscului seismic (SNRRS), in curs de elaborare in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitații de planificare strategica a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației…

- “ANCPI, institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), continua simplificarea si imbunatatirea legislatiei in domeniul cadastrului, pentru motivarea si cointeresarea persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate.…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, in orașul Videle (jud. Teleorman), 15 locuinte destinate inchirierii, pentru tinerii specialiști din domeniul sanatatii și invațamant. Locuințele…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, joi, 24 martie, suma de 211.853.825,30 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 347 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o consultare de piața pentru obținerea de soluții financiare, in vederea estimarii prețurilor pentru realizarea cadastrului general in 309 unitați administrativ-teritoriale (UAT). ANCPI, instituție aflata in subordinea Ministerului…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Tezele prealabile ale Codului amenajarii teritoriului, urbanismului și construcțiilor, primul pas catre elaborarea noului act normativ, potrivit unui comunicat MDLPA.…