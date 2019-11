”Este un personaj important in SI (...). El este cel care a planificat si dat ordinul unui atentat cu bomba comis in 2018 in Rusia si al atacului intr-un magazin la Hamburg, in Germania”, declara Soylu inacest interviu.



Ministrul turc de Interne il prezinta pe acest barbat drept un specialist in explozivi si un ”formator in atentate sinucigase”. Potrivit ministrului, barbatul - identificat drept Yusuf Heba - a fost arestat de fortele turce la Azaz, in nordul Siriei, potrivit news.ro.



Ministrul turc nu a facut alte precizari cu privire la atacurile din Rusia si Germania, pe…