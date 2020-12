Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei au fost reduse in acest an la minim, din cauza pandemiei. Astfel, Instituția Prefectului și Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” au organizat, incepand cu ora 12.00, un ceremonial militar și religios in Parcul Central „Anton Scudier, care a…

- Weekend-ul acesta, daca toate lucrurile vor funcționa conform planurilor, va trebui sa debuteze, in sfarșit, Cupa Romaniei la baschet masculin. Competiția, care a fost deja amanata cu aproximativ doua saptamani dupa mai multe cazuri de Covid la majoritatea echipelor, este programata sa inceapa de duminica,…

- Divizionarele secunde de pe Bega, calificate in 16-imile de finala ale Cupei isi vor afla adversarele din aceasta faza luni, 7 noiembrie. Atat Ripensia, cat si ASU Politehnica au sanse mari sa evolueze la Timisoara cu o formatie din elita, fiind repartizate in urna B la tragerea la sorti. ASU Poli a…

- Daca pe plan mondial anul 2020 a fost un an de rascruce, care ne-a facut sa regandim viitorul, pentru Universitatea Politehnica Timișoara a fost unul al marilor impliniri și provocari. L-am inceput cu sarbatorirea Anului Politehnicii in Timișoara, declarat de Consiliul Local pentru a celebra rolul…

- Suporterii oltenilor s-au batut cu jandmarii in afara stadionului din Severin, nemulțumiți ca nu au putut intra pe stadion. U Craiova 1948 a invins Rapidul cu 5-0, anunța digisport.ro.Un jandarm a fost lovit in plin de o torța aruncata de fanii Craiovei, astfel ca a avut nevoie de ajutorul…

- Primele trei zile ale lunii octombrie aduc in fiecare seara la Timișoara, incepand cu ora 20.00, un proiect fascinant care va recrea pe cer, in Piața Unirii, Aurora Boreala și Australa, cu ajutorul laserelor, proiectoarelor, mașinilor de fum. Proiectul BOREALIS din cadrul programului Bega!2020, sprijinit…

- Timișoara a infaptuit o noua revoluție, a spus Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, care este dat drept caștigator al alegerilor locale de duminica. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara pentru a sarbatori.