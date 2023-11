Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Culturala Pusta, Embargo Fest și FITT Timișoara organizeaza un eveniment inedit la Cenad, in cadrul caruia amatorii de arta vor avea parte de un concert susținut de proiectul austriac le_mol și un mapping video realizat de Claudia Virginia Dimoiu. „Nu lasam sa treaca anul fara proiecții video…

- Pe data de 20 octombrie, la Biserica Romano-Catolica din Elisabetin, Timișoara, la ora 20:00 sunteți invitați la un concert inedit alaturi de doi instrumentiști cunoscuți, Petre Ionuțescu aka Trompetre și Laszlo Orsolya aka Inia Dinia. Cei doi vor crea un concert original, pornind de la teme din muzica…

- Clubul M2 Event a oferit, miercuri seara, 11 octombrie, un concert special pentru rockerii din Timișoara. Chitaristul formației Whitesnake, Joel Hoekstra a cantat alaturi de Brandon Gibbs, vocalistul trupei Poison

- Melomanii sunt așteptați duminica 15 octombrie de la ora 19 la Colegiul Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara pentru un spectacol special care poarta numele de „String Theory”. „«String Theory» aduce pentru prima data in Timișoara muzica orchestrala contemporana și muzica de film intr-un format…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere vrea sa obțina fonduri printr-un program de finanțare special, pentru a asigura finanțarea ultimului sector de autostrada, din traseul care ar lega Timișoara de Serbia, spre Belgrad. Este vorba de un program special, care susține realizarea…

- Membrii formației Șuie Paparude au trecut prin clipe de panica! Artiștii au fost implicați intr-un accident rutier, in Timișoara. Se pregateau pentru un concert. Ce informații se cunosc despre incident pana in acest moment.

- Ziua Independenței Ucrainei va fi sarbatorita pentru al doilea an consecutiv și la Timișoara. Evenimentul organizat in cadrul proiectului Flight Over Borders va avea loc joi, in 24 august, in Iulius Garden