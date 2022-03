Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, echinoctiul de primavara se produce sambata, 20 martie, la ora 17.33 (sursa astro-urseanu.ro). Din acest moment, ziua va fi in continua crestere pana la data de 21 iunie, cand este solstițiul de vara. Chiar daca meteorologii nu au vești prea grozave, spunand ca primavara va sosi din punct…

- Politia Romana, impreuna cu Ministerul Educației și cu firma Tymbark Maspex Romania, continua implementarea programului național ,,Scoala Sigurantei Tedi” și in anul școlar curent. Obiectivul principal al programului este de a-i invața pe elevii de clasa intai cum sa fie in siguranța pe strada, in drumul…

- Pentru bacauani, relația rutiera Bacau – Onesti – Brasov, facilitata prin DN 11, este fundamentala, iar punerea in siguranța și consolidarea drumului in dreptul comunei Magura este una din urgențele primei jumatați a anului. „Alaturi de subprefectul Narcis Jitaru si de directorii Mihai Gasparel (Garda…

- *Imagini sfașietoare ne parvin din zona Kievului. Poliția ucraineana a confiscat sticlele de bautura ale populației și le-a spart de pereții caselor… *Cine și-a pus hota la aragaz a fost prevazator. Acum poate monta o soba in locul aragazului iar fumul e aspirat de hota… *Cica „Z”-ul de pe tancurile…

- Noul punct de lucru va asigura relația directa cu cetațenii din municipiul Onești și din cele 16 UAT-uri din zona Vaii Trotușului. Biroul Zonal Onești va contribui la simplificarea relațiilor dintre administrația județeana și cetațenii din zona care nu utilizeaza portalul de servicii electronice al…

- Un nou cutremur de 4,3 grade s-a produs luni dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la 150 de kilometri de Bucuresti, dupa un altul cu magnitudinea 4,2 ce a avut loc putin dupa miezul noptii, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Astfel, luni,…

- O poza, mai multe zvonuri, un canal de socializare, lipsa de reacție a autoritaților – au fost suficiente pentru ca in decurs de cateva zeci de ore o țara sa fie sub asediul panicii și sa devina propria victima a acțiunilor sale. Aceasta situație arata cat de puternice sunt rețelele de socializare,…

- In anul școlar viitor, in județul Bacau, procesul instructiv-educativ și activitațile extrașcolare se vor desfașura in 169 de unitați de invațamant cu personalitate juridica cu 301 unitați de invațamant arondate, finanțate de catre stat, din care 159 unitați de invațamant de masa, 3 unitați de invațamant…