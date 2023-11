Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, este cercetat penal dupa ce a fost prins ca circula, in miez de noapte, cu o motocicleta neinmatriculata, pe strada Romanilor din Lugoj, și nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. „La data de 22 octombrie a.c., in jurul orei…

- Pe 21 octombrie, Vartan Arachelian implineste 87 de ani Vartan Arachelian este originar din Constanta, oras unde s a nascut pe 21 octombrie 1936. In urbea tomitana, el a invatat la Scoala Generala nr. 5 si Scoala Medie Tehnica de Lucrari Hidraulice, pe care a absolvit o in anul 1954. Ulerior, Vartan…

- Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a organizat un curs mai puțin obișnuit, cu muzica lautareasca cantata live. „In cautarea demnitații” – susținut de cunoscutul sociolog Gelu Duminica, impreuna cu faimosul taraf condus de Marian Batanași (Mexicanu).…

- Un barbat, in varsta de 32 de ani, este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiștii din Lugoj ca a urcat la volan deși a consumat alcool și nu avea nici permis de conducere. „La data de 01 octombrie a.c., in jurul orei 19:25, polițiștii municipiului Lugoj au depistat un barbat,…

- Un barbat, in varsta de 39 de ani, este cercetat penal dupa ce a fost prins la volanul unei mașini neinmatriculate. „La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 23:05, polițiștii municipiului Lugoj au oprit pentru control, pe DN 6, un autoturism condus de catre un barbat, in varsta…

- O tanara in varsta de 20 de ani care studia la Universitatea din Pitești a fost gasita, zilele trecute, fara suflare, in casa unde locuia. Amandine Stefanie Olteanu era studenta in anul doi la Facultatea de litere din Pitești. Inițial, cauza decesului tinerei a fost atribuita unui atac de cord. Ce s-a…

- Loredana Groza a cantat in weekend la ediția aniversara a Festivalului de Muzica Ușoara Mamaia, Mamaia 60. Pe scena, artista l-a avut ca invitat pe compozitorul și artistul Horia Moculescu, ajuns la varsta de 86 de ani, caruia i-a mulțumit pentru intreaga sa activitate in muzica. Mai mulți artiști au…