Glorie a fotbalului romanesc, Marius Mihai Lacatuș s-a nascut la Brașov, la 5 aprilie 1964. Transferat in 1983 de la FC Brasov, Marius Lacatus a evoluat timp de 6 sezoane la Steaua, in 1990 fiind achizitionat de gruparea italiana Fiorentina. Ulterior a jucat in Spania, la Real Oviedo, pentru ca in 1993 sa revina pentru alti sase ani la Steaua Bucuresti. El si-a incheiat cariera de fotbalist in anul 2000 la clubul FC National. De-a lungul carierei, a castigat 21 de trofee in cariera sa, toate cu Steaua, anume 10 titluri de campion (1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1993-1994,…