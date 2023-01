Anita Pointer, una dintre membrele grupului The Pointer Sisters, a murit la 74 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și alte patru au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce un barbat a tras mai multe focuri de arma, vineri, la Paris, a transmis Parchetul francez, relateaza AFP și Reuters.

- Un militant palestinian de rang inalt, condamnat la inchisoare pe viata de catre Israel si care a fost citat de presedintele palestinian Mahmoud Abbas intr-un discurs in fata Natiunilor Unite, a murit marti de cancer, au anuntat autoritatile, citate de Reuters, potrivit Agerpres.Nasser Abu Hmaid, co-fondatorul…

- Zece persoane, dintre care cinci copii, au murit intr-un incendiu izbucnit, in aceasta dimineața in Franța. Oficialii au emis o declarație in care au anunțat ca arderea a izbucnit intr-un bloc de locuințe cu șapte etaje din Vaulx-en-Velin, transmite Reuters . Patru persoane se afla in stare critica,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters.

- 19 persoane au murit și alte 6 au fost ranite dupa ce un autobuz a cazut, sambata, intr-un canal in nordul Egiptului, a anunțat Ministerul Sanatații de la Cairo. Autobuzul transporta circa 35 de persoane. Autovehiculul a deraiat pe o autostrada și a cazut in canalul Mansuriya din orașul Aga, potrivit…

- O jurnalista a murit zdrobita de un vehicul in care se afla fostul premier Imran Khan, accident care a avut loc in estul Pakistanului, duminica, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Numarul cazurilor de Ebola confirmate in Uganda a ajuns la 109, iar aceasta epidemie a provocat deja 30 de decese, a anuntat miercuri ministrul ugandez al Sanatatii, Jane Ruth Aceng, care a anuntat totodata ca Guvernul de la Kampala va amenaja un centru suplimentar de tratament, informeaza Reuters.

- Jucatorul australian de rugby in XIII Liam Hampson, in varsta de 24 de ani, a decedat la Barcelona, au anuntat, joi, politia locala si liga de rugby a statului Queensland, citate de Reuters. Angajatii clubului de noapte si salii de concerte Apolo din Barcelona au gasit corpul tanarului miercuri, la…