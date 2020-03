Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a transmis luni cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar o scrisoare deschisa in care isi arata increderea in capacitatea acestora de a crea contexte educationale prin orice mijloace de comunicare si de a-i motiva pe elevi sa ramana conectati la educatie. „Am incredere, dragi colegi, in maiestria dumneavoastra de a […] Articolul Anisie catre profesori: Am incredere in maiestria dumneavoastra de a crea contexte educationale prin orice mijloace de comunicare apare prima data in Mesagerul de Covasna .