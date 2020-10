ANINA – Joi, in ședința de Guvern, s-a dezbatut și aprobat atestarea ca Stațiune turistica de interes local a orașului Anina. Documentația de fundamentare a fost inaintata de catre primarul Gheorghe Romanu, proiectul hotararii de guvern fiind adoptat de Executiv in ședința de ieri! „Acest lucru este important pentru ca in viitor Anina sa poata avea șansa accesarii de noi fonduri europene sau guvernamentale pentru proiectele de dezvoltare turistica. Avem potențial, avem obiective turistice deosebite, sunt mulți oameni cu bani care ar investi doar ca noi trebuie sa le cream o infrastructura. O stațiune…