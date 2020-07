Animawings şi-a lansat primele curse charter Cea mai noua companie aeriana din Romania, Animawings, specializata pe chartere, a inceput sa opereze pe piata romaneasca, iar prima aeronava a aterizat marti dupa amiaza pe Aeroportul International Henri Coanda, venind din insula Zakynthos.



"Suntem deosebit de incantati sa inauguram astazi primele curse efectuate de Animawings, un proiect curajos, cu multe provocari pentru noi toti, dar si un motiv de speranta. Oamenii au nevoie de vacante, oamenii au nevoie sa calatoreasca, oamenii au nevoie de normalitate. In momentul in care toata lumea este plina de frica si nu vede predictibilitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

