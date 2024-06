Stiri pe aceeasi tema

- Lauda Giurcanu se pregatește sa plece in vacanța! Nu singura, ci alaturi de una dintre cele mai apropiate persoane din viața ei! Au ales impreuna o destinație spectaculoasa, foarte departe de Romania! Iata cine o va insoți pe Laura Giurcanu in urmatoarea vacanța!

- Urmeaza una dintre cele mai așteptate nunți din showbiz! Nicole Cherry se pregatește de marele eveniment din viața ei, dupa ce l-a amanat de mai multe ori. Artista și-a schimbat planurile in ultimul moment: nu se mai casatorește in Italia! Iata cum va arata nunta artistei cu Florin Popa!

- Recent, soția lui Petrica Nemes a ales sa faca o schimbare la nivelul feței. Ela, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 4, a decis sa iși puna acid hialuronic in buze. Imaginea publicata recent de tanara pe pagina personala de Instagram a strans sute de like-uri.

- Liviu Teodorescu profita din plin de orice moment petrecut alaturi de soția lui, Iulia, și fiica lor! Cei trei se distreaza pe cinste intr-o vacanța de vis. Ce imagini a postat cantarețul pe rețelele de socializare.

- Prezent in emisiunea Xtra Night Show, confidentul lui Vali Vijelie a facut dezvaluiri din relația cantarețului cu soția lui. Baboiash a dat de ințeles ca artistul și femeia cu care este casatorit de aproape trei decenii s-au impacat.

- Recent, Prințul William a fost intrebat cum se simte Kate. Dupa o pauza in care a fost alaturi de soția sa care a aflat ca are cancer, și-a reluat indatoririle regale, astfel ca, aflat in vizita la un centru de prevenire a sinuciderilor din Newcastle, s-a vazut nevoit sa raspunda la o intrebare cat…

- Cunoscutul cantareț de manele Vali Vijelie se afla pe punctul de a pierde ceea ce-i mai de preț pentru el, și nu, nu este vorba de bani sau faima, ci de familie. Recent, Carmen Rusu, soția acestuia, a anunțat ca divorțeaza de tatal copiilor lor, dupa ce el a fost surprins alaturi de o alta femeie, in…

- Vali Vijelie a „calcat stramb” din nouIn weekendul 20-21 aprilie 2024, manelistul Vali Vijelie a fost surprins de paparazzi in compania unei brunete misterioase. Aceștia s-au intalnit intr-o benzinarie, dupa care au plecat impreuna intr-un complex rezidențial din Pipera. Imaginile surprinse arata ca…