- Regizorii si producatori de film de animatie din Romania si din Republica Moldova se vor putea inscrie, pana la 10 septembrie, in programul de dezvoltare Pitch, please!. Devenit deja o traditie a Festivalului International de Film de Animatie Animest, concursul de proiecte ajuns la cea de-a 5-a editie…

- Vouchere sociale 2023: Urmeaza o noua transa de bani pe cardurile sociale „Sprijin pentru Romania” Vouchere sociale 2023: Urmeaza o noua transa de bani pe cardurile sociale „Sprijin pentru Romania” Beneficiarii cardurilor pentru alimente, acordate in cadrul programului national Sprijin pentru Romania,…

- Celebrele tratamente cu namol de pe plajele romanești nu vor mai fi la fel, dupa apariția acestor informații alarmante. Conform acestora, namolul vandut pe plajele din Romania ar fi colectat din zona de deversare a unui sanatoriu.

- Autoritațile Ucrainei au anunțat o alerta aeriana in toata țara din cauza pericolului atacurilor cu rachete.Sirenele au inceput sa sune la ora 11:07 in regiunea Poltava, apoi s-au raspandit rapid in regiunile de est, Kiev - iar in cateva minute alarma s-a raspandit in toata țara. CITESTE SI BREAKING…

- Trafic feroviar este inchis temporar pe linia CF Pojorata - Sadova, a transmis CFR Calatori. Trenul 12823 este oprit temporar intre cele 2 stații, din cauza aluviunilor care au acoperit linia de cale ferata la km 75+100, iar trenul 12830 a fost, de asemenea, oprit in stația Sadova. Reprezentanții…

- Renault vrea sa produca vehicule electrice in Coreea de Sud. Renault Korea Motors, subsidiara din Coreea de Sud a Renault, a anuntat joi ca discuta cu Guvernul de la Seul producerea de vehicule electrice (EV) la unica sa fabrica din Busan, in contextul accelerarii electrificarii de catre grupul francez,…

- Comisia comuna pentru statutul deputatilor si senatorilor a votat joi pentru raport de adoptare a proiectului privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, informeaza AGERPRES.In comisie au fost 8 voturi "pentru" adoptarea proiectului si o abtinere, apartinand reprezentantului AUR. CITESTE…

- Tarile NATO se apropie de demararea unui program de furnizare de avioane F-16 Ucrainei, peste cateva luni, iar coalitia de tari occidentale are in vedere Romania ca posibila baza pentru antrenarea pilotilor ucraineni, potrivit a trei persoane care au cunostinta despre aceste planuri, citate de Politico."Romania…