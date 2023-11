Animalele descoperite în premieră în Munții Carpați. Pe cine pune în pericol prezența lor Fundatia Conservation Carpathia susține, in urma unui larg studiu genetic, desfașurat pe mai mulți ani, ca probele ADN adunate din Munții Carpați in randul populației de lupi confirma prezența prezenta unui hibrid lup-caine. Aceasta ar fi prima confirmare oficiala a prezenței acestei specii hibrid in Munții Carpați. Specie hibrid lup-caine in Munții Carpați Cercetatorii de la Fundația Conservation Carpathia susțin ca in acest moment apariția acestei specii hibrid nu reprezinta o amenințare, insa, pe termen lung acest lucru ar putea deveni periculos, prin degradarea genetica a speciei și dispariția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

