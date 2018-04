Animalele de companie ale fostului spion Seghei Skripal au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Un motan si doi porci de Guineea apartinand fostului spion rus Seghei Skripal, otravit in Marea Britanie, au fost gasiti morti, a anuntat joi o purtatoare de cuvant britanica, in urma unei intrebari a Rusiei despre soarta lor, scrie digi24.ro.

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…

- Delegația britanica a numit miercuri ”perversa” propunerea Rusiei de a investiga impreuna otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie in Salisbury, in cadrul unei reuniuni speciale a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), solicitata de Rusia, relateaza AFP și Reuters.

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...