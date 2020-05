Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, conform datelor analizate de INSP, femeile au fost mai predispuse la imbolnavirea de Covid-19 decat barbații, insa s-a constatat o predominanța a deceselor in randul barbaților. Coronavirus in Romania. Ce arata analiza INSP Primul caz de infecție confirmat a fost inregistrat in data de 26 februarie…

- Cate kilograme e normal sa ai. Femeile au tendinta de a considera greutatea ideala la un nivel foarte mic, ceea ce conduce la decizia de a urma diete inutile. In schimb, barbatii considera ca greutatea ideala este mai mare decat cea recomandata. Asadar, cum se calculeaza greutatea ideala in functie…

- F.T. De la o vreme, parca nu mai conteaza nici data, nici daca s-a intamplat ziua sau noaptea… Alarmant este faptul ca tot mai multi soferi sunt prinsi fie conducand sub influenta alcoolului, fie calcand acceleratia pana la podea, fie avand la masini defectiuni la sistemele de iluminare, franare etc.…

- In țara noastra, sunt mai multe femei decat barbați, arata datele Biroului Național de Statistica. In anul 2018, la 100 femei reveneau 91 barbați. Raportul difera semnificativ in funcție de anumite categorii. Barbații predomina in grupele de varsta 0-14 ani și 15-34 ani, raportul fiind de…

- Peste sase din zece femei petrec zilnic intre doua si sase ore cu sarcini legate de intretinerea casei si a familiei, in plus fata de cele 8 ore pe care le petrec la serviciu. Totodata, sapte din zece angajate au afirmat ca obisnuiesc sa ia mesele in fuga sau chiar sa rateze anumite mese. In plus,…

- O noua categorie de romani ar putea sa iasa mai repede la pensie, in viitorul apropiat, fara penalizari. Este vorba despre salariații din sectorul de construcții de nave ce desfașoara activitați specifice, potrivit unei propuneri legislative.