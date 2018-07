Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a trei persoane cu funcție de conducere din sistemul medical, una dintre acestea fiind fostul manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca, Dumitru Popescu. ANI a anunțat ca a sesizat in acest…

- Primarul Mirel Halalai din Teiuș a fost achitat de Cutea de Apel Alba Iulia. Instanța s-a pronunțat, astazi, in dosarul in care atat Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud, cat și inculpatul, au atacat sentința prin care Halalai a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat faptul ca HARAU ELEONORA-CARMEN s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 20 decembrie 2012 – 21 decembrie 2016, intrucat a deținut simultan calitatea de deputat și funcția de cenzor supleant la Ameritech SA. De asemenea, HARAU ELEONORA-CARMEN…