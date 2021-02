Ani grei de ÎNCHISOARE pentru magnatul Niculae Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat azi la 5 ani de inchisoare in dosarul Interagro, potrivit minutei instanței. Decizia este definitiva și nu mai poate fi atacata. In plus, instanța i-a interzis lui Niculae și dreptul de a fi acționar, asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale. Procurorul Direcției Naționale Anticorupție ceruse pe 27 ianuarie o pedeapsa orientata spre maximul prevazut de lege pentru acuzațiile de instigare la evaziune fiscala și la spalarea banilor lui imputate lui Ioan Niculae. Fosta patroana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

