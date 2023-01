Tribunalul s-a pronunțat in cazul tanarului de 27 de ani din județul Dolj care și-a omorat propriul bunic.Complice la aceasta crima a fost insa, și un adolescent, de 17 ani, care a fost platit. Pentru faptele comise, tanarul va sta in inchisoare 27 ani si 3 luni, in timp ce, minorul va trebui sa stea opt ani de detenție intr-un centru pentru infractorii miori. Crima a avut loc in comuna Iancu Jianu din județul Olt, in data de 14 aprilie 2021. La acel moment, un batran in varsta de 85 de ani, avea nevoie de un sprijin la batranețe, așa ca i-a incredințat intreaga sa avere lui Florin Ion Danciu,…