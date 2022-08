Stiri pe aceeasi tema

- Calin Petre Ferdean, zis ”Fefe”, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, intr-un dosar aflat pe rolul Judecatoriei Turda, in care a fost judecat pentru șantaj. In rechizitoriu se preciza ca ”in luna septembrie a anului 2019, inculpatul F.P.C. i-a furnizat in mod repetat droguri persoanei vatamate minore…

- In aceasta dimineața fantana arteziana din cartierul Sancrai de la Campia Turzii a fost plina de spuma. „Fenomenul” nu este unul neobișnuit. La Turda in urma cu cațiva ani s-a intamplat același lucru in Parcul Central. In bataie de joc a fost aruncat detergent in arteziana, atunci autorul faptei a fost…

- Sofia și Ariana, doua fetițe din Campia Turzii, cu probleme grave de sanatate, au nevoie de ajutorul nostru pentru a duce o viața normala. Anul trecut, Ariana avea nevoie de un tratament care se ridica la aproximativ 50.000 de euro, suma pe care familia nu și-a permis-o și au facut apel la bunatatea…

- Tanarul de 35 de ani din Campia Turzii, Vlad Mornea, a primit arest preventiv pentru 15 zile, dupa ce ieri a fost reținut de polițiștii care au efectuat o descindere la Luncani, acolo unde era cel acuzat ca a inșelat mai multe persoane, cu diverse sume de bani. ”La data de 1 august a.c., polițiștii…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara,la Campia Turzii, in apropiere de autostrada A3. O autospeciala de pompieri a SVSU Campia Turzii intervine de urgența, la fel pompierii de la Detașamentul din Turda. ”Pompierii de la Detașamentul Turda intervin la un incendiu de vegetație uscata in apropiere de…

- In curand, cea mai mare investiție privata din Campia Turzii iși va deschide porțile, iar primaria promite sute de locuri de munca pentru cetațenii din oraș. Investiția suedezilor de la WIP Industries, de la Campia Turzii, avanseaza in ritm alert, iar noua fabrica de componente pentru mobilier, ar putea…

- Instanța s-a pronunțat in legatura cu Sorin Petrovan. Acesta va face 1 an de inchisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Solutia pe scurt: In temeiul art. 396 alin. 1, 2 si 10 C.proc.pen. rap. la art. 336 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.…