- Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, de circa 1,15 milioane de lei, intre averea dobandita și veniturile realizate impreuna cu familia de catre fostul director al Direcției Generale Anticorupție (DGA), Catalin Alexandru Ionița.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat averea nejustificata, conflictul de interese de natura administrativa, starea de incompatibilitate sau a sesizat Comisia de disciplina, in cazul a 10 persoane prevazute de Legea nr. 176 2010. Printre cei zece se afla Drogeanu Aurelian, sef al Sectiei de Drumuri…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat averea nejustificata, conflictul de interese de natura administrativa, starea de incompatibilitate sau a sesizat Comisia de disciplina, in cazul a 10 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010. Este vorba de functionari publici in cadrul unor primarii, structuri…