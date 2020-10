Agentia Nationala de Integritate a lansat pe pagina sa de internet o sectiune dedicata alegerilor parlamentare din acest an. Prin aceasta masura se are in vedere optimizarea procesului de completare a declaratiilor de avere si de interese de catre candidati, oferirea asistentei de specialitate in ceea ce priveste regimul juridic al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese, dar si informarea societatii civile cu privire la obligatiile pe care le au participantii la procesul electoral, informeaza un comunicat al ANI, transmis marti AGERPRES. *** ANI a actualizat sectiunea privind persoanele…