- Boris Johnson intenționeaza sa redeschida economia Marii Britanii pe 19 iulie și schimba radical filosofia gestionarii pandemiei. "Ne vom indeparta de restricțiile legale și vom permite oamenilor sa ia propriile decizii in cunoștința de cauza cu privire la modul de gestionare a virusului", a declarat…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei. Intrebat referitor la un document publicat de Comisia Europeana in care se arata ca valoarea masurilor de sprijin luate de Romania in timpul pandemiei…

- „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani!FMI estimeaza o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala).FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare creștere economica din UE.Rezultatul reformelor implementate…

- Premierul Florin Cițu are vești bune pentru romani. Fondul Monetar Internațional (FMI) estimeaza o creștere economica de 7% pentru anul 2021, pentru Romania. Deficitul bugetar este estimat la 6,8%, mai mic fața de estimarile inițiala, care prevedeau un deficit bugetar de 7,2%. Rezultate „WOW” pentru…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a respins, joi dupa-amiaza, acuzatiile fostului consilier Dominic Cummings privind modul deficitar de gestionare a pandemiei, afirmand ca "unele comentarii" nu au legatura ...

- Marea Britanie va desfasura anul viitor o ancheta asupra modului in care guvernul a gestionat pandemia de COVID-19, a anuntat miercuri premierul Boris Johnson, relateaza Reuters. "Acest proces va analiza in detaliu actiunile statului", a afirmat el in parlament. Ancheta va fi sustinuta…

- Numarul anual al mortilor din cauza consumului de alcool a atins un varf in 2020 in Anglia si Tara Galilor, anunta joi Biroul National britanic de Statistica (ONS), care constata o crestere puternica a acestui bilant incepand de la prima carantina impusa din cauza covid-19, in martie, relateaza AFP,…

- Insanatosirea economiei chineze, a doua ca marime din lume, a accelerat puternic in primul trimestru al acestui an, atingand o rata record de 18,3%, propulsata de cererea in crestere pe plan intern si extern si sustinerea guvernamentala continua pentru firmele mai mici. Insa ritmul de recuperare…