Anglia se pregătește să se îmbete după patru luni de blocare Englezii vor lua cu asalt carciumile saptamana aceasta, dupa o indelungata perioada “secetoasa”, dar operatorii de pub-uri spun ca inca așteapta vremuri mai bune. De astazi, consumatorii au voie sa bea la mesele teraselor, atata timp cat formeaza grupuri de cel mult șase persoane din doua gospodarii diferite. In Scoția și Țara Galilor, ospitalitatea in aer […] The post Anglia se pregatește sa se imbete dupa patru luni de blocare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

