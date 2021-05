Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat vineri relaxarea de la 17 mai a restrictiilor pentru calatoriile in strainatate, exceptand in special carantina pentru sosirile in Anglia din 12 tari, intre care Israel si Portugalia, dar nu si din Franta, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor…

- Departamentul de Stat al SUA a adaugat saptamana aceasta 116 tari la lista sa consultativa „Nivelul patru: nu calatoriti”, printre care Romania, Marea Britanie, Canada, Franta, Israel, Mexic și Germania. Inainte de actualizare recomandarea Departamentului de Stat privea 34 din aproximativ…

- Franța va facilita calatoriile catre și dinspre șapte țari din afara UE, inclusiv Marea Britanie. Ministerul de externe din Franța a declarat ca nu mai este necesar un „motiv imperios” pentru calatoriile in Australia, Israel, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Noua Zeelanda și Marea Britanie. Toate…

- Incepand de vineri, 12 martie, se va putea intra in Franta, fara justificarea necesitatii, din țari precum Australia, Coreea de Sud, Israel, Japonia, Noua Zeelanda, Regatul Unit si Singapore si se va putea, de asemenea, pleca spre aceste destinatii, tinand cont de situatia sanitara specifica din tarile…

- Premierul Florin Cițu a publicat joi, pe Facebook, o lista cu interdicțiile impuse de alte țari in contextul pandemiei de coronavirus, precizand ca restricțiile implementate de Romania sunt printre cele mai relaxate din Europa. Putem EVITA restricțiile noi! Un medic a spus ce trebuie sa facem …

- Veste buna pentru galateni. Orasul intra de luni, 22 februarie, in scenariul verde, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1,5. Asta inseamna ca restaurantele, barurile si cafenelele vor primi clienti la 50 la suta din capacitate.

- Marea Britanie a impus noi restricții pentru toți cetațenii britanici și irlandezi, precum și pentru rezidenții care vin din lista țarilor cu risc epidemiologic crescut. Astfel, oamenii trebuie sa stea obligatoriu in izolare timp de 10 zile la un hotel autorizat și sa suporte costurile, potrivit BBC,…

- CHIȘINAU, 15 feb - Sputnik. Activitatea Punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești-Reni și-a sistat activitatea in aceasta dimineața, 15 februarie. Sistarea este temporara, iar motivul ar fi unele lucrari de mentenanța la baza de date a Serviciului Vamal al Ucrainei. © Photo : Facebook…