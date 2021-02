Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au avut loc audieri in dosarul deschis de procurori dupa incendiul izbucnit la Secția ATI din incinta Spitalului Județean Piatra-Neamț. Avocatul Adrian Cuculis, prezent la audieri, spune ca firma care a refacut instalația electrica a unitații sanitare a lucrat fara proiect avizat iar pe secția…

- Prim ministrul Florin Cițu le-a transmis liderilor PNL, reuniți luni in ședința Biroului Executiv al PNL ca ia in calcul, ca masura pentru incadrarea in deficitul de aproximativ 7%, sa nu mai acorde vouchere de vacanța bugetarilor in 2021, subliniind ca vor putea fi folosite cele din 2019 și 2020 care…

- FCSB a reusit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, 13 milioane de euro, dar clubul nu se va bucura prea mult de banii pe care i-a primit de la Parma pentru Dennis Man. Gigi Becal i a dezvaluit ca va retrage aproape toti banii, in contul unei datorii pe care FCSB o are catre el. Inca de la inceputurile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a actualizat masurile sanitare in functie de rata de infectare cu noul coronavirus. Șapte localitati sunt in continuare in scenariul rosu, cu o incidenta cumulata de peste 3 la mie. „Institutia Prefectului – Judetul Ilfov aduce la cunostinta cetatenilor…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat ca de astazi se deschid aproape toate cele 376 de centre de vaccinare, ceea ce va duce la o capacitate de vaccinare de 20.000 de peroane pe zi. Daca se va funcționa la capacitate maxima, vom ajunge la circa 750.000 de…

- Dr. Christiane Northrup, un medic obstetrician din SUA a declarat in cadrul unui interviu ca vaccinurile impotriva COVID-19 pe baza de ARN mesager pot altera ADN-ul uman. Mai mult, vaccinurile bazate pe ARN mesager ar transforma oamenii in himere monitorizate prin tehnologia 5G de catre Fundația Bill…

- Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, in prezent in inchisoare, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Informația a fost confirmata de surse din penitenciar. Fostul șef al PSD se pare ca a luat coronavirusul de la un coleg de camera. In varsta de 58 de ani, el este acum internat in spitalul penitenciarului…

- Președintele ales al Republicii Moldova a ramas fara anumite prerogative. Fostul șef al statului, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede ca Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) sa treaca din subordinea președintelui in cea a parlamentului. Legea fusese suspendata de Curtea Constituționala…