Anul acesta este cel mai bun din istoria pietei de capital in ceea ce priveste numarul de emisiuni de obligatiuni, a declarat, joi, Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), la evenimentul de lansare a primei emisiuni de obligatiuni senior nepreferentiale din Romania si din Europa Centrala si de Est, in valoare de 600 de milioane de lei. "As dori sa incep prin a felicita BCR pentru incheierea acestui proiect cu succes, un proiect extrem de important. Intelegem ca este o premiera chiar la nivelul Europei Centrale si de Est, ceea ce e un lucru fantastic. As dori sa felicit de…