- Compozitorul Angelo Badalamenti a murit la varsta de 85 de ani. El a devenit celebru dupa ce a compus coloana sonora pentru serialul de televiziune „Twin Peaks”. In anul 1990, Angelo Badalamenti a caștigat premiu Grammy pentru coloana sonora pe care a compus-o pentru serialul „Twin Peaks”. Angelo Badalamenti…

- Doua infirmiere de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova sunt acuzate de familia unei paciente ca au umilit-o, au scapat-o pe jos, pe ciment și nu i-au acordat ingrijirile necesare. Conducerea unitații medicale a deschis o ancheta dupa ce femeia, in varsta de 84 de ani, a murit. Familia pacientei…

- Fernando Gomes, fostul atacant portughez, castigator al Ghetei de Aur in anii `80 si cel mai bun marcator din istoria clubului de fotbal FC Porto, s-a stins din viața la varsta de 66 de ani. Sportivul suferea de o boala crunta.

- „Familia roș - alba deplange moartea vicepreședintelui nostru, Lazaro Albarracin. O viața intreaga a transmis și a aparat valorile lui Atletico de Madrid. Odihneasca-se in pace", a transmis, intr-un comunicat de presa, Atletico Madrid.Nascut in Lorca, in 1929, Lazaro Albarracin a devenit oficial al…

- In cariera sa, Gerhard Rodax, care a jucat pe postul de atacant, a evoluat la Admira Wacker, Atletico Madrid și Rapid Viena.Pentru echipa naționala a Austriei, acesta a bifat 20 de selecții și a marcat 3 goluri.Familia roș-alba deplange moartea lui Gerhard Rodax. Jucatorul austriac a jucat pentru echipa…

- Pictorul francez de origine haitiana Herve Telemaque, asociat cu suprarealismul si curentul artei figurative narative, a murit joi la varsta de 85 de ani in Regiunea Pariziana, unde era spitalizat, a anuntat fiica sa, Elodie-Anne Telemaque, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…