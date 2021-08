Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a afirmat vineri, la o intalnire cu presa la Casa Alba, pentru a treia oara in ultima saptamana, ca nu nu poate garanta «soluția finala» a operațiunii de evacuare din Kabul, «una dintre cele mai dificile cunoscute in istorie». Corespondentul RFI la New York remarca un fapt interesant: de data…

- Esecul din Afganistan trebuia recunoscut mai demult, insa acum este important sa se traga invataminte din aceasta situatie si astfel de greseli sa nu mai fie repetate, este de parere fostul presedinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, informeaza RIA Novosti, potrivit Agerpres. "Aceasta (interventia…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni comunitatii internationale sa se uneasca pentru a "suprima amenintarea terorista" in Afganistan dupa revenirea la putere a talibanilor, scrie AFP.

- Șeful trupelor americane și NATO din Afganistan, generalul Austin "Scott" Miller, iși va anunța luni demisia din aceasta poziție, intr-un gest simbolic care va marca sfarșitul retragerii militare din aceasta țara, scrie NBC News, citand oficiali din Departamentul american al Apararii. El avertiza recent…

- Uniunea Europeana va acorda un ajutor umanitar de 250 milioane de euro destinati 'luptei impotriva foametei' in Africa, Afganistan si Venezuela, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inaintea summitului G7, transmite AFP. Aceasta contributie raspunde unui apel…

- Turcia s-a oferit sa asigure securitatea aeroportului din Kabul dupa ce trupele americane si celelalte forte NATO se vor retrage din Afganistan, transmite marti Reuters, potrivit Agerpres. Oficialitati turce afirma ca Ankara a facut aceasta propunere la reuniunea ministeriala a NATO din luna mai,…