- Unul dintre cele mai indragiti influenceri este cunoscuta si sexoasa Christina Ich, cea care a aparut in mai multe videoclipuri ale vedetelor dar si in filmulete pline de umor ale unor vedete care traiesc din Youtube si fac bani din vizualizari. Iata ca Angelina Jolie de Romania, asa cum i s-a spus,…

- ”O MOTIUNE PIERDUTA ASTAZI ESTE IAR MOTIUNE DE CENZURA, ASA CUM ESTE IAR MIERCURI, IAR FEBRUARIE, IAR IARNA, IAR PSD, IAR PNL, IAR ORICE..POATE CINEVA, VREUN HIPSTER D ASTA SCRIITOR, CA UN CARAGIALE NU SE MAI NASTE, VA SCRIE “O MOTIUNE PIERDUTA” CARE SA SE JOACE CU TALENT PA SCENE, CA…

- Sofia Kenin a intrat, sambata, in randul jucatoarelor cu trofee de Mare Slem in palmares. Americanca avea insa o prima intalnire cu istoria in urma cu 15 ani, cand Kim Clijsters, campioana si ea la Australian Open, in 2011, ii era ghid de lux in culisele turneului de la Miami.

- Bogdan Licu s-a inscris in cursa pentru postul de prim-adjunct al procurorului general, singurul candidat inscris pentru acest post, iar saptamana trecuta a fost audiat de catre comisia ministrului Catalin Predoiu. Imagini cu el luand parte la un ritual masonic, alaturi de un general SRI și de șeful…

- Islanda - Romania // Peste doua luni, „tricolorii” lui Mirel Radoi se vor deplasa la Reykjavik pentru duelul cu Islanda, semifinala barajului pentru EURO 2020. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca…

- Romania a fost zguduita de o veste tragica. Duminica seara, Cristina Topescu a fost gasita fara suflare in locuinta sa, in care locuia alaturi animalele de companie. La 59 de ani, jurnalista avea o frumusete rapitoare, semn ca anii nu si-au pus amprenta asupra ei.

- In Arad, Romania, gasim cea mai mare companie de material feroviar din țara. Oameni care muncesc zilnic pentru a scoate din producție trenuri de pasageri cu dotari și design de ultima generație. Trenuri care, insa, n-au loc pe peroanele garilor romanești. Ele ajung, in schimb, in tari precum Cehia sau…