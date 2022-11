Angela Similea nu mai vrea public! Anul acesta prestigioasa solista a inregistrat o piesa noua in studio, alaturi de alte mari voci, Adrian Daminescu, Dida Dragan, Mirabela Dauer, Marcel Pavel și Monica Anghel. Dar sub nici o forma nu vrea sa mai susțina concerte. Motivul? Angela Similea spune ca nu se mai regasește in peisajul muzical actual și din acest motiv refuza sa mai urce pe scena. De altfel, de cațiva ani cantareața s-a retras din spațiul public: nu mai ia parte la evenimente mondene sau concerte. Mulți dintre apropiații artistei incearca sa ii schimbe hotararea, pe motivul ca așa o personalitate…