- Cancelarul Angela Merkel a insistat duminica aceasta ca este important sa fie mentinute unele dintre restrictiile antiepidemice in Germania pana cand intre 60% si 70% din populatie va avea imunitate la SARS-CoV2, transmite EFE, citata de Agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel a facut un apel catre poporul german, cerandu-le pe cat posibil sa evite calatoriile si contactele personale cu alti oameni. Apelul Angelei Merkel vine la scurt timp dupa ce tribunalul administrativ din Berlin a anulat obligatia impusa localurilor din Capitala de a se…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut un apel la cetațenii Germaniei, cerandu-le sa-și reduca la maximum relaționarea sociala. In ultimele zile numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Germania, motiv pentru care Merkel le-a recomandat cetațenilor sa ramana in case. “Renuntati la orice calatorie…

- In ultimele 24 de ore Germania a anunțat o noua creștere a numarului cazurilor de coronavirus, raportand joi 6.638 de infecții. Astfel, bilanțul total ajunge la 341.223 de oameni infectați de la inceputul pandemiei in aceasta tara. Recordul precedent a fost inregistrat pe 28 martie, de 6.294 de cazuri.…

- Cancelarul german a anuntat vineri ca in 11 din cele mai mari orase ale Germaniei sa fie impuse restrictii antiepidemice mai stricte daca se depaseste la nivel local pragul de 50 de noi cazuri de COVID-19 la 100.000 de locuitori in decurs de o saptamana, scrie Agerpres.Masurile pot include reguli mai…

- Cancelarul german Angela Merkel a solicitat, cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la fondarea Organizației Națiunile Unite (ONU), o reformare a organizației și o mai mare unitate intre membrii sai. Cancelarul german a facut mai multe afirmatii intr-o inregistrare video realizata in avans si difuzata…

- Cancelarul german Angela Merkel este in favoarea aplicarii la nivel national a unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care sunt prinse fara masca in magazine sau in transportul public, au indicat surse pentru dpa, preluate de Agerpres.

