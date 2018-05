Stiri pe aceeasi tema

- Hamburg, al doilea oraș german ca marime, introduce de la 31 mai restricții pentru mașinile diesel cu norma inferioara celei Euro 6, fiind instalate deja 100 de indicatoare care anunța masura. Interdicția se aplica de la 31 mai pe numai doua strazi, dar o decizie recenta a justiției germane deschide…

- Grupul german Bosch spune ca inginerii sai au gasit o soluție tehnica ce va face ca emisiile de oxizi de azot ale mașinilor diesel sa fie mult sub cele mai dure limite. Șeful companiei spune ca soluția va fi una salvatoare pentru mașinile diesel și ca acestea vor scapa de numarul tot mai mare de interdicții…

- Hamburg este primul mega oras german care a introdus interdicția partiala de a conduce vehicule cu motoare diesel, decizie luata in urma unei hotarari a unei inalte instante care a permis acest lucru. Inițial s-a prevazut ca interdicția va intra in vigoare in aprilie, insa acum se numește un nou termen…

- O noua luna, o alta lovitura pentru masinile diesel si de aceasta data este una mai puternica. In urma unei hotarari a unei instanțe, orașele germane vor avea dreptul sa interzica vehiculele diesel mai vechi din unele zone.

- Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza posibilitatea interzicerii circulatiei masinilor diesel.Potrivit deciziei Tribunalului administrativ federal, autoritatile municipale pot impune masuri de interzicere a circulatiei vehiculelor diesel…