Vizitele in China au devenit, pentru cancelarul Germaniei, un ritual anual. Ritual politic, dar mai ales economic, un puternic grup de oameni de afaceri germani insoțind-o pe Angela Merkel saptamana trecuta, in vizita la prietenii și rivalii chinezi. Relația germano-chineza e un balans intre colaborare și competiție. Iar in noul context internațional, in care președintele Donald Trump profereaza „America first“ și este pe cale sa dea lumea, așa cum o știm, peste cap, chinezii nu se lasa impresionați de trumpisme, iși reafirma poziția de varf și sprijina Europa in menținerea unui echilibru bun…