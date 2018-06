Angela Merkel dezvaluie intr-un interviu care sunt planurile Germaniei pentru zona euro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul, dedicat Centenarului Unirii, coordonat de prof. Mihaela Biriș, are drept scop implicarea elevilor și a comunitații in activitați ce vizeaza dezvoltarea unor atitudini positive fața de istoria, tradițiile și cultura naționala privita in contextual globalizarii și integrarii europene.…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, l-a felicitat luni pe presedintele rus, Vladimir Putin, pentru realegerea sa si a lansat un apel la "continuarea dialogului" pentru a gasi "solutii" la "provocarile bilaterale si internationale", a informat cancelaria de la Berlin, relateaza AFP. "Astazi este…

- Cancelarul german se confrunta cu un mediu mai ostil ca niciodata. Ea este acum in fruntea unui guvern care a facut din "relansarea Europei" prioritatea sa. Ne putem bucura de aceasta stabilitate a principalei economii a zonei euro. De asemenea, Emmanuel Macron nu poate decat sa se bucure ca are la…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron se vor intalni vineri la Paris, fiind prima vizita in strainatate a Angelei Merkel dupa ce a fost aleasa pentru a patra oara in functia de cancelar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca, dupa ce va fi reinvestita miercuri, va pleca intr-o vizita in Franta pentru a stabili impreuna cu presedintele Emmanuel Macron propuneri comune pentru reformarea Uniunii Europene, in special cele care privesc zona euro, politica europeana privind migratia…

- "La aproape sase luni dupa alegerile (legislative de la 24 septembrie 2017, alegatorii) au dreptul sa se astepte sa se intample, in sfarsit, ceva", a declara Merkel, a doua zi dupa ce membrii Partidului Social Democrat (SPD) au aprobat acordul de coalitie cu conservatorii sai, asigurandu-i astfel…