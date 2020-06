Iubi, vrei sa ai o noapte de neuitat?

Un baiat face cunostinta cu o fata, in cele din urma, intr-o seara fata il cheama la ea acasa. Intra in camera ei, se incep mangaierile. Fata: – Sstttt… la mine parintii is acasa, sa nu–i trezim, tata lucreaza in fortele Antitero, iar mama e capitan in DIICOT, si ar fi bine sa nu-i deranjam.Baiatul se gandeste:– “Doamne, unde… [citeste mai departe]