- Cancelarul Angela Merkel a salutat crearea primului vaccin impotriva COVID-19 care a fost autorizat de autoritatile de reglementare, dupa ce i-a cunoscut joi, prin videoconferinta, pe fondatorii BioNTech, mica firma germana din spatele acestui vaccin, relateaza dpa. "Cand vedem cat de…

- Vaccinul anti-COVID este așteptat cu mare interes în mai multe țari. Cetațenii spera ca acesta sa fie soluția pentru rezolvarea problemei pandemiei, care ar putea lua sfârșit odata cu vaccinarea populației. Când începe…

- Luna trecuta, Grupul Pfizer a anuntat ca vaccinul pe care l-a dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech s-a dovedit a avea o eficienta de peste 90-. Miercuri, 2 decembrie, Pfizer a primit aprobarea de la oficialii sanitari din Marea Britanie, de a incepe distribuirea acestuia pentru utilizare…

- BioNTech și Pfizer au anunțat saptamâna aceasta ca vaccinul dezvoltat în colaborare a fost un succes în fazele de testare, dovedind o eficiența de 95%. Vaccinul anti-COVID va ajunge la oameni în decembrie „Lucram…

- Ugur Sahin, directorul executiv al concernului farmaceutic german BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu grupul american Pfizer vaccinul anti-COVID cu o eficiența anunțata de 90%, crede ca revenirea la o viața normala nu va veni prea repede dupa startul imunizarii in masa, noteaza BBC.Intr-un interviu…

- Guvernul federal si statele germane au in vedere alte restrictii pentru a opri cresterea numarului de cazuri de Covid-19. Cancelarul Angela Merkel si sefii celor 16 state germane vor sa fie adoptate noi masuri de stopare a pandemiei de coronavirus.

- Vaccinul experimental al companiei CureVac impotriva COVID-19 a generat un raspuns imun la subiecti umani, a anuntat luni compania germana de biotehnologie care se apropie astfel de debutul testarii pe scara larga in acest an, in contextul in care cursa pentru stoparea pandemiei se incinge, relateaza…