- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca situația generata de pandemia de coronavirus este in continuare foarte grava, chiar daca numarul noilor cazuri de infectare nu mai crește așa repede. “Numarul infectarilor nu mai creste exponential, dar este in continuare mult prea ridicat. Prin urmare,…

- Numarul de noi contagieri cu COVID-19 a crescut vertiginos in Olanda, in ultima saptamana. Sistemul spitalicesc se afla sub o presiune tot mai mare din cauza internarilor. Asociația spitalelor din Olanda anunța ca se așteapta sa transfere o parte a pacienților in Germania in urmatoarele doua zile, potrivit…

- Cancelarul german Angela Merkel avertizeaza ca iarna va aduce creșteri dramatice ale numarului infectarilor cu coronavirus. Șefa executivului de la Berlin a anunțat și mai multe masuri menite sa opreasca creșterea recenta a numarului de cazuri din Germania, potrivit CNN. Merkel a anunțat ca intrunirile…

- "Situatia este extrem de grava si consider ca trebuie sa adoptam masuri foarte radicale si foarte indraznete", a declarat seful guvernului slovac, Igor Matovic, la finalul unei reuniuni a celulei de criza din tara sa. Masura ar urma sa fie adoptata de guvern miercuri si ar fi a doua de acest gen…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a spus luni liderilor Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca infectarile cu COVID-19 ar putea atinge 19.200 de cazuri zilnic in tara daca tendinta actuala continua, insa a subliniat ca economia trebuie sa continue sa functioneze, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters."Daca…

