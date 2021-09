Stiri pe aceeasi tema

- Anna Lesko intervine in scandalul momentului. Ce spune despre implicarea ei in cuplul Biancai Dragușanu și Gabi Badalau. Fosta asistenta pacatoasa a fost transparenta și a povestit totul public. Ce spune cantareața despre toate acestea? Anna Lesko, reacție in scandalul momentului: ce spune despre implicarea…

- Sotia unui politolog german vizat de justitie pentru spionaj în beneficiul serviciilor de informatii chineze a fost acuzata la rândul sau pentru aceleasi motive, a anuntat luni parchetul federal, citat de France Presse. Potrivit parchetului lui Karlsruhe, competent în materie…

- Lena și Gabi Enache formeaza un cuplu de ani buni, insa cu toate acestea nu se pot bucura de iubirea ce și-o poarta unul altuia, caci distanța le este piedica. In acest sens, partenera de viața a fotbalistului a povestit la Antena Stars cum gestioneaza cei doi soți aceasta situație și cum reușesc sa-și…

- A incalcat ordinul de protecție, dupa ce polițiștii i-au interzis sa se aproprie de soția sa. Un NOU dosar penal, pentru un barbat din Unirea Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au reținut pe un barbat, din comuna Unirea, care este cercetat pentru violența in familie și care a incalcat ordinul…

- La data de 28 iulie 2021, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, fața de un barbat, de 40 de ani, din comuna Unirea, care este cercetat pentru violența in familie și incalcarea masurilor prevazute in ordinul de protecție. Polițiștii au constatat ca barbatul, cu toate…

- Elena Sinulescu, soția lui Benone Sinulescu, a oferit dupa mai multe zile primele declarații despre starea de sanatate a artistului, asta dupa ce fostul impresar al sau a anunțat ca a fost gasit incoștient și e la limita dintre viața și moarte. Ce se intampla, de fapt, cu Nea Beni in aceste momente.