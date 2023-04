Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut duminica la Moscova o intalnire cu ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite agentia TASS, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, se vor intalni, miercuri, cu presedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Robert Bauer, informeaza Agerpres.Acesta efectueaza o vizita in Romania, in perioada 11 - 14 aprilie. Fii…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a discutat joi, 30 martie, cu prilejul intrevederilor avute in cadrul Congresului SUA, despre importanța includerii Romaniei in programul Visa Waiver. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu secretarul american al apararii, Lloyd J. Austin III, joi, context in care a vorbit de nevoia unei strategii pentru securitatea la Marea Neagra care sa fie coordonata de Statele Unite ale Americii, transmite MApN.Tilvar este in vizita…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a convocat, luni, o reuniune a Cartierului General al Comandantului Suprem, in cadrul careia principalul subiect discutat a fost situația din orașul Bahmut, regiunea estica Donețk, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele rus Vladimir Putin va primi miercuri un membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Chinei, in persoana șefului biroului Comitetului Central pentru Afaceri Externe, Wang Yi, a declarat reporterilor secretarul de presa al șefului statului rus, Dmitri Peskov. Fii la curent…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, va participa, marti si miercuri, la Bruxelles, la reuniunea Grupului de Contact pentru Ucraina (formatul Ramstein) si la reuniunea ministrilor Apararii din statele membre ale NATO, transmite MApN, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a salutat ieri prezența militarilor portughezi in țara noastra, atat din punct de vedere operațional, cat și din cel al solidaritații transatlantice și europene, in fața agresiunii Federației Ruse in Ucraina, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai…